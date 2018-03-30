İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 44. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN 44. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.