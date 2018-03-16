İstanbullu Gelin 42. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 42. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Esma Sultan'dan ayrı kalmaya dayanamayan Garip kalp krizi geçirir. Osman'la Burcu eve gittiklerinde Garip'i yerde yata vaziyette görür.. İlk başta ne olduğunu anlayamayan ikili Garip'i acilen hastaneye kaldırıyor.

Faruk, Garip'in kalp krizi geçirdiğini duyunca annesi Esma'ya iletir. Büyük panik ve üzüntü yaşayan Esma hastaneye koşuyor.

İpek'in bahanelerinden bıkan Fikret, boşanacağını söyler. Boşanma protokolünü gören İpek hayretler içinde kalıp gözyaşlarına boğlur. Öte yandan aldığı mektupla sarsılan Adem, Reyhan'ın karşısına dikilir.

İSTANBULLU GELİN 42. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.