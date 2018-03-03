İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm özel sahne

İstanbullu Gelin 40. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; İstanbullu Gelin 40. yeni bölümüyle 8 Mart 2018 Cuma akşamı Star'da...

İstanbullu Gelin dizisi 2 Mart 2018 Cuma yayınlanan 39. bölümünde: Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar.

Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.