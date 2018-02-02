İstanbullu gelin 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Fikret hisseleri Adem'e devretti

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan, başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin'in 35.son bölümü yayınlandı. Esma Hanım'ın Garip Beyle olan aşkının yankıları hala devam ediyor. İstanbullu Gelin 35.son bölüm yayınlanır yayınlanmaz heyecana doyamayan izleyiciler hemen internete sarıldı ve ilk aradıkları şey 'İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı' ve 'İstanbullu Gelin 36.yeni bölüm fragmanı' oldu. Sizi daha fazla merakta bırakmadan sevilen dizi İstanbullu Gelin 36.yeni bölüm fragmanıyla baş başa bırakalım.

İSTANBULLU GELİN 35.SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Esma Hanım'ın Galip Beyle olan aşkının yankıları kat ve kat artıyor. Sürreya'ya aşık olan Osman, annesine kızmasını bahane ederek evi terk ediyor. Asıl sebebi ise Süreyya ile aynı çatında altında daha fazla kalmak istememesi. Can ise, Begüm'ün avukatı oluyor, Begüm'ün yere düşüp kaldığı sahneler herkesi merakta bıraktı. Öte yandan Fikret ve Adem'i ofiste sarılırken gören Faruk çıldırıyor ve Fikretle kavga ediyor. Bu arada Fikret, bütün hisseleri Adem'e devrettiğini açıklıyor. Adem'in planı işlemeye devam ediyor. Kardeşlerin arasındaki kavga İpek ve Süreyya'nın zaten gergin olan arasını daha çok geriyor ve kavga çıkıyor. Bu arada Murat, Bade'ye evlenme teklifi ediyor.

İSTANBULLU GELİN 36.YENİ BÖLÜMÜ FRAGMANI; İstanbullu Gelin 36.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.