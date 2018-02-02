  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbullu gelin 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Fikret hisseleri Adem'e devretti

İstanbullu gelin 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Fikret hisseleri Adem'e devretti

İstanbullu Gelin'in 35.son bölümü yayınlandı. Esma Hanım'ın aşkının yankıları hala devam ediyor. İstanbullu Gelin'in 35.son bölümden sonra izleyiciler 'İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı' 'İstanbullu gelin 36.yeni bölüm fragmanı' nı aramaya başladı. İstanbullu Gelin 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-02-2018 23:30 - Güncelleme: 02-02-2018 23:30

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan, başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin'in 35.son bölümü yayınlandı. Esma Hanım'ın Garip Beyle olan aşkının yankıları hala devam ediyor. İstanbullu Gelin 35.son bölüm yayınlanır yayınlanmaz heyecana doyamayan izleyiciler hemen internete sarıldı ve ilk aradıkları şey 'İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı' ve 'İstanbullu Gelin 36.yeni bölüm fragmanı' oldu. Sizi daha fazla merakta bırakmadan sevilen dizi İstanbullu Gelin 36.yeni bölüm fragmanıyla baş başa bırakalım. 

İSTANBULLU GELİN 35.SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Esma Hanım'ın Galip Beyle olan aşkının yankıları kat ve kat artıyor. Sürreya'ya aşık olan Osman, annesine kızmasını bahane ederek evi terk ediyor. Asıl sebebi ise Süreyya ile aynı çatında altında daha fazla kalmak istememesi. Can ise, Begüm'ün avukatı oluyor, Begüm'ün yere düşüp kaldığı sahneler herkesi merakta bıraktı. Öte yandan Fikret ve Adem'i ofiste sarılırken gören Faruk çıldırıyor ve Fikretle kavga ediyor. Bu arada Fikret, bütün hisseleri Adem'e devrettiğini açıklıyor. Adem'in planı işlemeye devam ediyor. Kardeşlerin arasındaki kavga İpek ve Süreyya'nın zaten gergin olan arasını daha çok geriyor ve kavga çıkıyor. Bu arada Murat, Bade'ye evlenme teklifi ediyor. 

İSTANBULLU GELİN 36.YENİ BÖLÜMÜ FRAGMANI; İstanbullu Gelin 36.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbullu gelin 36.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Fikret hisseleri Adem'e devretti haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat