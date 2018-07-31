İstanbulkart 'Türkiyekart' oluyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 2010'dan bu yana kullanılan 30 milyon İstanbulkart'ın artık tüm Türkiye'de kullanılmasının planlandığını söyledi.

Uysal, "Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk" dedi.