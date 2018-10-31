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İstanbulkart mobil uygulaması hizmete girdi! O anons tarih olacak

İstanbulkart mobil uygulaması hizmete girdi! O anons tarih olacak

İSTANBUL'daki tüm toplu ulaşım araçlarında seyahat edebilmeyi kolaylaştıran ve 16 milyon kişi tarafından kullanılan İstanbulkart mobil uygulaması hizmete girdi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 14:25 - Güncelleme: 31-10-2018 14:25

BB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (BELBİM) tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma araçlarındaki "Yetersiz bakiye!" anonsu da tarih olacak.

Saraçhane'deki başkanlık binasında İstanbulkart mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı. Uygulamayı cep telefonlarına indirenler anlaşma yapılan 10 banka aracılığıyla banka kartı veya kredi kartından İstanbulkart'a kontör yüklemesi yapabilecek.

Bankalar yükleme ücreti alacak mı?
Yeni sistem hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal şunları anlattı: :
-"16 milyon İstanbulkart kullanıcısı kuyrukta beklemeden, mesai mefhumunu gözetmeden elektronik bankacılık ile İstanbulkart'a otomatik yükleme yapabilecek. Şu ana kadar 10 bankamızla anlaşma sağladık. Ancak ileride tahmin ediyorum bütün bankalar bu sisteme dahil olacak. Daha önce yüklemeden herhangi bir ücret alınmıyordu. Şimdi de banka kartıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacak. Ancak kredi kartlarına bir ücret yansıtılabilir. Bu kredi kartı sistemiyle ve o bankanın uygulamasıyla ilgilidir. Yani biz belediye olarak yüklemeden herhangi bir ücret talep etmiyoruz, almıyoruz. İstanbulkart mobil uygulaması tamamen yerli ve milli. Sistem dışarıya kapalı olduğu için herhangi bir riski de yok."

Android ve iOS telefonla İstanbulkart'a yükleme
Telefona mobil uygulama indirildikten sonra banka kartı veya kredi kartı üzerinden yükleme yapılacağını dile getiren Uysal, "Android telefonlarda kartı telefona yaklaştırmak, iOS işletim sisteminde ise yükledikten sonra bizim noktalarımıza kartı tutarak yükleme aktif hale gelecek. Telefonu yaklaştırıp okuttuğunda yükleme yapılacak." dedi.

Yetersiz bakiye anonsu tarih olacak
BELBİM'in, yazılımı geliştirmeye devam ettiğini, bir süre sonra telefonların İstanbulkart olarak kullanabileceğini belirten Mevlüt Uysal, "Belediyemizin diğer uygulamalarını da telefonuyla ödeme yapabilecek. İstanbul'da 16 milyon kart kullanıcısı ve 3,5 milyona yakın öğrenci var. Kart yüklemesinde yaşanan ciddi zaman kaybı ve kuyruklar önlenecek. Özellikle öğrencilerimiz parası bittiğinde ‘Yetersiz bakiye!’ ile karşı karşıya kalmayacak. Mobil sistem üzerinden kredi kartıyla yükleme yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 15:14 feriköyde açılışını yaptığın kent par çalışması ne oldu başkan.atıl vaziyette duruyor.

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