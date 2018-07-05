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İstanbul'dan Ankara'ya idam için yürüyorlar

İstanbul'dan Ankara'ya idam için yürüyorlar

Tuzla'da Ankara'ya çocuk istismarını protesto etmek için 5 kişilik bir grup Ankara'ya yürüyüşe başladı. Grup adına açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Tuzla İlçe Başkanı Nafiz Hacıalioğlu, bu tür suçlar için idamın getirilmesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 22:58 - Güncelleme: 05-07-2018 22:58

Tuzla'da bir araya gelen 5 kişi, çocuk istismarını protesto için Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Şifa Mahallesi'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" sözünün yer aldığı bir pankart açarak yola çıkan gruba, çevre sakinleri de destek verdi.

Yürüyüşe katılan Büyük Birlik Partisi Tuzla İlçe Başkanı Nafiz Hacıalioğlu, yaptığı açıklamada, cinsel istismara ve şiddete maruz kalan çocukların sesinin duyulması için böyle bir eyleme başladıklarını belirtti.

Hacıalioğlu, 5 arkadaşıyla beraber Ankara'ya kadar olan il ve ilçelerde yürüyeceklerini anlatarak, "Ankara'ya Meclis'e kadar giderek 80 milyonun ve tüm çocuklarımızın sesi olacağız. Bizim öncelikle yürüme amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nde idamın getirilmesidir." dedi.

Çocuklara yapılan saldırıları kınamakla kalmak istemediklerini ifade eden Hacıalioğlu, "Devletimizin bir an önce, 15 Temmuz'da nasıl söz verildiyse, idam yasasını getirerek önce çocuklarımıza dokunan eller asılarak, ardından vatan topraklarına göz diken insanların asılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizi de Ankara'ya kadar giderek, sesimizi sayın Cumhurbaşkanımıza duyurarak inşallah taleplerimizi ileteceğiz." diye konuştu.

Kendilerini Ankara’ya uğurlamaya gelenlere teşekkür eden Hacıalioğlu, şunları söyledi:

"İstersek biz buradan yüzler, binler, on binler, milyonlar olarak yürüyebilirdik. Lakin biz vatandaşlar olarak 5 kişi, milyonların sesi olacağız. Aramıza katılacak provokatörlere karşı önlem almak amacıyla 5 kişiyle yürümeye karar verdik. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan olaylardan dolayı bu şekilde daha çok ses getireceğine ve daha çok sesimizin duyulacağını düşünüyoruz."

Basın açıklamasının ardından kendilerini uğurlamaya gelenlerle vedalaşan grup, yola çıktı.

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