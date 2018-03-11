İstanbul'daki sisin neden buymuş! Meteoroloji uyardı

İstanbullulara iki gündür zor anlar yaşatan yoğun sisli ve puslu havanın, 'adveksiyon sisi' olarak adlandırılan meteorolojik olaydan kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul'daki sisin neden buymuş! Meteoroloji uyardı

İstanbullulara iki gündür zor anlar yaşatan yoğun sisli ve puslu havanın, 'adveksiyon sisi' olarak adlandırılan meteorolojik olaydan kaynaklandığı belirtildi. Soğuk yer yüzeyinin üzerine gelen sıcak ve nemli hava kütlesiyle oluşan 'adveksiyon sisi'nin, yarın da özellikle sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olarak ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.

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İstanbul'daki sisin neden buymuş! Meteoroloji uyardı

İstanbul’da hafta sonunda etkili olan ve özellikle deniz trafiğini olumsuz etkileyen yoğun sisin, pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenen sis nedeniyle, trafikte aksamalar ve deniz seferlerinde iptaller yaşanabileceği belirtiliyor.

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İstanbul'daki sisin neden buymuş! Meteoroloji uyardı

İŞTE SİSİN SEBEBİ: Peki İstanbul’da birkaç gündür hava sıcaklıklarında yaşanan artışla birlikte görülen sisin sebebi ne? Adveksiyon sisi olarak adlandırılan bu meteorolojik olay, soğuk yer yüzeyinin üzerine gelen sıcak ve nemli hava kütlesiyle oluşuyor. Sıcak ve nemli bir hava kütlesi, deniz gibi mevcut havaya göre daha soğuk bir yüzey üzerinden geçerken soğumaya uğruyor. Bu sıcak ve nemli kütle soğumaya uğrarken, alt katları üst katlarına oranla daha çabuk ve fazla soğuyor. Böylece bu hava kütlesinin en alt katlarında, yani yer yüzüne en yakın yerlerinde sis oluşumu başlıyor.

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İstanbul'daki sisin neden buymuş! Meteoroloji uyardı

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK: İstanbul’un baharı selamladığı şu günlerde, soğuk kalan deniz üzerinden sıcak havanın geçmesiyle meydana gelen yoğun sisin, etkisini salı gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren ise İstanbul'un yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

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