İstanbul'daki sisin neden buymuş! Meteoroloji uyardı

İŞTE SİSİN SEBEBİ: Peki İstanbul’da birkaç gündür hava sıcaklıklarında yaşanan artışla birlikte görülen sisin sebebi ne? Adveksiyon sisi olarak adlandırılan bu meteorolojik olay, soğuk yer yüzeyinin üzerine gelen sıcak ve nemli hava kütlesiyle oluşuyor. Sıcak ve nemli bir hava kütlesi, deniz gibi mevcut havaya göre daha soğuk bir yüzey üzerinden geçerken soğumaya uğruyor. Bu sıcak ve nemli kütle soğumaya uğrarken, alt katları üst katlarına oranla daha çabuk ve fazla soğuyor. Böylece bu hava kütlesinin en alt katlarında, yani yer yüzüne en yakın yerlerinde sis oluşumu başlıyor.