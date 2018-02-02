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İstanbul'daki otobüs kazasında yeni gelişme!

İstanbul'daki otobüs kazasında yeni gelişme!

İSTANBUL 'da dün 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 13:47 - Güncelleme: 02-02-2018 13:47

Dün Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına dalarak 3 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Karakaya, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sürücü Selim Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vur kazmayı 02 Şubat 2018 13:55 geberinceye kadar da ehliyet verilmesin alçağa,insanların üzerine sürmüş aracı

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