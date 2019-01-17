İstanbul'daki dairesini satıp dağ başına yerleşti parayı hayvanlara yediriyor

İSTANBUL'da bir pazarlama şirketinde çalışan 45 yaşındaki Ömer Faruk Kırçın, hayvan sevgisi sebebi ile işinden ayrılıp evini barkını sattı. Eline geçen parayla Kocaeli'nde dağ başında bir tarla satın aldı ve sokak hayvanlarını buraya toplamaya başladı.

Küçüklükten beri büyük sevgi duyduğu hayvanlar için Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağırgan Köyü yakınlarında satın aldığı 8 dönümlük tarlada konteynerde yaşamaya başladı.

Yardıma muhtaç kedi ve köpekleri bularak satın aldığı araziye getiren Kırçın, hayvanların her türlü bakımlarını yapmaya başladı. Kasaplardan ve fabrikalardan aldığı atık besinlerle arazisinde beslediği hayvanlardan rahatsız olan köylülerin şikayeti üzerine konteynerine el konulan Kırçın, daha iyi koşullarda hayvanlara bakabilmek adına yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşadığı konteynerlerin yetkililer tarafından götürülmesi sonrasında yılmayan Kırçın, beslediği onlarca köpek ve kedi için panelvan minibüste yaşamaya başladı.