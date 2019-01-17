İstanbul'daki dairesini satıp dağ başına yerleşti parayı hayvanlara yediriyor

Yardıma muhtaç kedi ve köpekleri bularak satın aldığı araziye getiren Kırçın, hayvanların her türlü bakımlarını yapmaya başladı. Kasaplardan ve fabrikalardan aldığı atık besinlerle arazisinde beslediği hayvanlardan rahatsız olan köylülerin şikayeti üzerine konteynerine el konulan Kırçın, daha iyi koşullarda hayvanlara bakabilmek adına yetkililerden yardım bekliyor.