İstanbul'daki bir markette rehine krizi

İSTANBUL Eyüpsultan'da soygun bir markete giren şüpheliler çalışanları rehin aldı. Markete, Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon sonrası rehineler kurtarılırken, 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından yakalandı. Polislerin şüphelilere seslenişleri saniye saniye kaydedildi. Polislerin başarılı operasyonu kameraya yansıdı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.