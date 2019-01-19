İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi firma çalışanı 'Rüzgar savurdu' dedi

İSTANBUL Beykoz'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında kaza meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gitti. Yaralılara olay yerinide müdahale edildkten sonra hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalan diğer yolcular ise başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.
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