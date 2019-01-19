İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi firma çalışanı 'Rüzgar savurdu' dedi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gitti. Yaralılara olay yerinide müdahale edildkten sonra hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalan diğer yolcular ise başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.

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