İstanbul Beykoz'da bir yolcu otobüsü bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Beykoz Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre
Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Ö. idaresindeki 34 FA 2021 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. Yaralanan yolcular ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Devrilen yolcu otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Otobüs muavini ise, kazanın bir anda meydana geldiğini, ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER