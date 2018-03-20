İstanbul'da yeraltı dünyasına şafak operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerinde faaliyet yürüten ‘Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen çeteye operasyon düzenledi.

İstanbul polisi sabahın erken saatinde düğmeye bastı. 25 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli 5 tabanca, 5 av tüfeği ve 188 adet fişek ile birlikte yakalandı. Aranan diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor