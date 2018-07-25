İstanbul'da yağışlar metro seferlerini vurdu! Seferler iptal

İSTANBUL'da metro seferi yağış sebebiyle durdu. İstanbul'da Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, saat 15.44 itibariyle Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler yoğun yağış sebebiyle durdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Yoğun hava yağışı nedeniyle Tramvay Hatlarımızda ve M1 Havalimanı-Yenikapı Hattımızda seferlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

VATAN CADDESİNDE MAHSUR KALDILAR... Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle Vatan Caddesi sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde Anıt Mezarlığı'nın karşısında bulunan yol sular altında kaldı. Bir çok araç sel sularına gömüldü. Vatandaşlar ise araçların üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sel sularına gömülen araçları ve mahsur kalan vatandaşları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.