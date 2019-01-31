İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL'un Sultanbeyli ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Açıklama İstanbul Valisinden geldi. Vali Yerlikaya "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kg eroin yakalanmış, iki şahıs gözaltına alınmıştır.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. " dedi.

Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek.