İstanbul'da uçaklar zor anlar yaşıyor

İstanbul’da iki günden beri etkisini sürdüren lodos, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklar zor anlar yaşadı.

İnişe geçen çok sayıda uçak, lodos nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. Lodosun etkisiyle bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar İHA kameraları tarafından görüntülendi. Rüzgara bağlı gecikmeler nedeniyle dün akşam saatlerinde bir uçak ise yakıt kritiğine girdiği için Ankara’ya yönlendirildi.

Lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndaki pistlerin yönü de değiştirildi. İnişler Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi. İniş ve kalkış yapacak uçaklar arasındaki mesafe arttırılırken, iniş için sıraya giren uçaklar da İstanbul hava sahasında yoğunluğa neden oldu. Uzun uçak kuyruğu oluştuğu görüldü. Atatürk Havalimanı'na inmek için sıraya giren uçaklar, rüzgar nedeniyle ortalama 30 ila 45 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapabildi. Uçakların sıraya girdiği o anlar kameralara ve radar ekranlarına yansıdı.

  • Güncel 04 Şubat 2018 13:11
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