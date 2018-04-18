İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?

İstanbul'da trafik herkes için çile... Özellikle de haftanın ilk iki günü... Pazartesi ve salı günleri sabah, cuma günü ise akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İşte bir navigasyon şirketinin İstanbul trafiğiyle ilgili yaptığı araştırma. İstanbul'da 15 milyondan fazla nüfus, 4 milyondan fazla araç var. Mega kentte sürücü olmak çile demek. 3 yılda araç sayısı ortalama yüzde 7 arttı. Peki İstanbullular en çok hangi günlerde trafikte zorlanıyor.



