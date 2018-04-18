İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?

İstanbul'da trafik herkes için çile... Özellikle de haftanın ilk iki günü... Pazartesi ve salı günleri sabah, cuma günü ise akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İşte bir navigasyon şirketinin İstanbul trafiğiyle ilgili yaptığı araştırma.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?

İstanbul'da trafik herkes için çile... Özellikle de haftanın ilk iki günü... Pazartesi ve salı günleri sabah, cuma günü ise akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İşte bir navigasyon şirketinin İstanbul trafiğiyle ilgili yaptığı araştırma. İstanbul'da 15 milyondan fazla nüfus, 4 milyondan fazla araç var. Mega kentte sürücü olmak çile demek. 3 yılda araç sayısı ortalama yüzde 7 arttı. Peki İstanbullular en çok hangi günlerde trafikte zorlanıyor.

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İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?

Bir navigasyon şirketi İstanbul trafiğiyle ilgili 3 yıllık bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Yavuz Sultan Selim ve Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un trafiğine etkisi büyük. Sürücüler 2015 yılına göre 2017'de daha az trafik yoğunluğu yaşadı. Ortalama hız, yoğun akşam saatlerinde yüzde 2, gün ortasında yüzde 5 oranında yükseldi.

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İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?

PAZARTESİ VE SALI SABAH, CUMA AKŞAM TRAFİĞİ YOĞUN Araştırmaya göre İstanbul'da sabah trafiği pazartesi ve salı günleri çok yoğun. Cuma günleri ise yoğunluk akşam saatlerinde artıyor. Hafta sonu trafiğinde ortalama hız akşam ve gün ortasında arttı. Akşam trafiğininin yaşandığı saatlerde, Haliç Köprüsü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde hız son 3 yılda arttı. Asya ve Avrupa geçişlerinde de yoğun saatlerde ortalama hızda artış gözlendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Asya-Avrupa yönünde yoğun saatlerde ortalama hız, saatte 54 kilometre oldu. Avrupa-Asya yönünde ise ortalama hız 61 kilometreyi buldu. Hız ortalamasının yoğun saatlerde artmasının nedeni, alternatif geçişlerin sayısının artmış olması.

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İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?

Hava koşulları İstanbul'un trafik durumunu etkileyen en önemli faktör oldu. Örneğin yoğun kar yağışı nedeniyle 17 şubat 2015 ve 6 ocak 2017 tarihleri, son 3 yıllık dönemde trafiğin en çok tıkandığı günler oldu.

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