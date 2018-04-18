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İstanbul'da terör saldırısı alarmı! Bu semtlerde 10 gün içerisinde...

İstanbul'da terör saldırısı alarmı! Bu semtlerde 10 gün içerisinde...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehirde IŞİD saldırısı uyarısı içeren bir yazıyı kamu kurumlarına gönderdi. Aralarında Eminönü-Sirkeci Marmaray istasyonu da olmak üzere hedef alınabilecek yerler bildirildi, acil önlem alınması istendi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 14:52 - Güncelleme: 18-04-2018 14:52

İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da DEAŞ saldırısı olabilir diyerek kamu kurumlarını uyardı. Terör örgütü DEAŞ'ın önümüzdeki 10 günlük dönem içerinde saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi. Kurumlara gönderilen yazıda saldırının yaşanabileceği hedefler de yer aldı. Bunlar kalabalığın çok fazla olduğu Eminönü bölgesi ve Marmaray istasyonları. Yazıda tüp geçit, istasyon, trenler, iskeleler, tramvay yerlerinin tekrar gözden geçirilmesi istendi.

DEAŞ'ın İstanbul’da eylem planı verdiği belirtilen yazıda “DEAŞ terör örgütü tarafından, İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 (on) günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı, turizm bölgeleri ve sağlık turizminin, ilimiz Fatih ilçesi Eminönü bölgesinin özellikle kara ve deniz ulaşım araçlarının ve bunların duraklarının eylem hedefi olabileceği (Marmaray olabileceği değerlendirilmiştir) yönünde bilgiler elde edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İMZALI YAZIDA GEÇEN O YERLER

İl Emniyet müdürü adına İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Alçıkaya imzalı yazıda, hedef alınabilecek yerlerde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Yazıda şunlar kaydedildi:

“Konunun bilmesi gerekenler prensibinden hareketle, gizlilik çerçevesinde, çalışmalarınızda değerlendirilmesini, eylem hedefi olabileceği değerlendirilen başta Eminönü/Sirkeci Marmaray İstasyonu olmak üzere tüm Marmaray hattında (tüp geçit, istasyon, trenler, iskeleler, tramvay) gerekli güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınmasını, mevcut tedbirlerin ve bölgedeki hassas yerlerin tekrardan gözden geçirilmesini, gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınmasını, özel güvenlik dahil koruma görevlilerinin uyarılarak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, birimler arası koordinenin Koordinasyon Şube Müdürlüğünce sağlanmasını, İl Emniyet Müdür Yardımcılarının konu hakkında (özlük işlerini yürüten birimlerce) bilgilendirilmelerini ve olabilecek gelişmelerde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesini arz ederim.”

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