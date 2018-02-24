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İstanbul'da tarihi an! Işıklar ilk kez yandı

İstanbul'da tarihi an! Işıklar ilk kez yandı

Yapımı büyük bir hızla devam eden 3. Havalimanı’nda bugün gün batımıyla birlikte tarihi bir an yaşandı. Pist yapımı tamamlanan havalimanında ışıklandırma sistemi ilk defa bugün devreye alındı.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 22:54 - Güncelleme: 24-02-2018 00:29

3. Havalimanı’nda dün gün batımıyla birlikte müthiş bir an yaşandı. Işıklandırma sistemi ilk kez devreye girdi. Tüm sistem başarıyla çalışırken yaklaşma ve pist ışıklarının önünde İGA ekibi poz verdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, pist ışıklandırmasının 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ilk piste başarıyla yapıldığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının yüzde 80’i tamamlanırken havalimanının 29 Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 24 Şubat 2018 05:07 Ne geregi vardi guzel kokmus igrenc havalimani yetmiyormu? Ulkemiz buyumesin geride kalalim el pencr baglayalim.. Oyle degilmi chpli kardeslerim?

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