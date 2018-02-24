İstanbul'da tarihi an! Işıklar ilk kez yandı

3. Havalimanı’nda dün gün batımıyla birlikte müthiş bir an yaşandı. Işıklandırma sistemi ilk kez devreye girdi. Tüm sistem başarıyla çalışırken yaklaşma ve pist ışıklarının önünde İGA ekibi poz verdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, pist ışıklandırmasının 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ilk piste başarıyla yapıldığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının yüzde 80’i tamamlanırken havalimanının 29 Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanıyor.