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İstanbul'da taksi sürücüsünün görüntüsü şoke etti

İstanbul'da taksi sürücüsünün görüntüsü şoke etti

BEYOĞLU'nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 13:19 - Güncelleme: 31-07-2018 13:19

Olay, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti. Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI
Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Ahmet Fondip 31 Temmuz 2018 14:16 UBER'i yasaklayarak iyi bir iş yaptınız. Artık taksicilerle patlar millet

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