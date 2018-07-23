İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı. Twitter

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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı. Twitter

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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı. Twitter

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