İstanbul'da şiddetli lodos! Bazı seferler iptal edildi

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi.

UYARILAR YAPILDI: Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. İstanbul'da gün boyunca lodosun etkili olması bekleniyor. Kombi ve soba zehirlenmelerine karşı tedbir alınması yönünde uyarılar yapıldı.

İDO'DA SEFER İPTALLERİ: İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.50 ve 09.50 saatlerindeki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.



