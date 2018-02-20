İstanbul'da sıcak saatler! Silahlar konuştu polis evi kuşattı...

İSTANBUL Bahçelievler'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise evine saklandı. Polis evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine aldı. Saldırganı gözaltına almak için bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.
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