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İstanbul'da sıcak gelişme suçüstü yakalandılar başkan isyan etti

İstanbul'da sıcak gelişme suçüstü yakalandılar başkan isyan etti

stanbul Büyükçekmece’de yeni bir çevre felaketi yaşanıyor. Bir ay içinde dördüncü kez kimyasal atık dökülen Büyükçekmece’de Belediye Başkanı Hasan Akgün duruma isyan ederken alınacak tedbirleri açıkladı. Bugün bir sanayi kuruluşunun bölgeye kimyasal atık döktüğü sırada suçüstü yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 13:05 - Güncelleme: 22-04-2018 13:05

Çevre katliamının yaşandığı Büyükçekmece’de kimyasal atık dökenlere bugün suçüstü yapıldı. CNN Türk’ten Hakan Tunç’un haberine göre Belediye yetkililer ve polis olay yerine gelirken çevrede oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

AFAD ekipleri de etrafı kapatılan ve yaklaşılmasına izin verilmeyen kimyasal atıkta inceleme yaparak numuneler aldılar.

BAŞKAN İSYAN ETTİ: Büyükçekmece göl havzası yani İstanbul’a içme suyu sağlayan havzanın etrafına art arda kimyasal atık dökenlerle nasıl mücadele edileceğini açıklayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Duruma isyan etmemek mümkün değil. Çünkü insanımızın içtiği suyun havzası burası. İstanbul halkını tamamen ilgilendiriyor. İstanbul’a gidiyor. İstanbul halkı bunu içiyor. Bütün bölgemizdeki giriş çıkış noktalarına gece görüşlü ileri teknoloji ürünü kameralarla donatmak durumundayız. Çok ciddi tedbir alacağız.

“FABRİKA SAHİBİNİN BAŞINA ÇÖKECEĞİZ”

Daha önce buraya siyanür bırakanlardan bir kişi yakalandı ve tutuklandı. Bu atığın incelemesi yapılıyor. Hangi fabrikaya ait olduğu belli olunca fabrika sahibinin başına çökeceğiz. Ahlaksızlıklar devam ediyor. Ahlaksız insanlar alacağı 5-10 bin lira için bunu yapıyor. Tam bir vicdansızlık. İBB Başkanımızla hemen görüşeceğiz” dedi.

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