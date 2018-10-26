İstanbul'da siber operasyon...

Uluslararası ticaret yapan çok sayıda firmanın mail sistemlerine girip yazışmaları yönlendiren ve kendi banka hesaplarına ödeme yapılmasını sağlayan dolandırılar yakalandı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu 8 kişi tutuklandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 20 bin dolar, 5 bin avro, 65 bin dolar değerinde 5 kolye ve 3 bileklik, 2 yüzük, 1 küpe, 3 lüks saat, 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 bellek, 4 diz üstü bilgisayar, 1 hafıza kartı ve 2 kelepçe ele geçirildi.
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