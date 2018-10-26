İstanbul'da siber operasyon...

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 bin dolar, 5 bin avro, 65 bin dolar değerinde 5 kolye ve 3 bileklik, 2 yüzük, 1 küpe, 3 lüks saat, 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 bellek, 4 diz üstü bilgisayar, 1 hafıza kartı ve 2 kelepçe ele geçirildi.