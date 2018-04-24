İstanbul'da sabah şoku! Trafik felç Kuyruklar uzadıkça uzadı

Haliç orta köprü girişinde sol şeritte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyruğu, kaza yerinden D100 Merter'e kadar uzadı.
Kazaların olduğu bölgelere sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
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