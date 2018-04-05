İstanbul'da sabah sabah can pazarı!

MALTEPE Fındıklı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.