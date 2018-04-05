İstanbul'da sabah sabah can pazarı!

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesinde sabah sabah yangın şoku yaşandı. 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstanbul'da sabah sabah can pazarı!

MALTEPE Fındıklı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.

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İstanbul'da sabah sabah can pazarı!

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da sabah sabah can pazarı!

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İstanbul'da sabah sabah can pazarı!

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