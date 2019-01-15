İstanbul'da PKK’ya şafak operasyonu! 9 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, molotoflu korsan gösteri ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 şüpheliyi belirledi. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli’de çok sayıda adrese baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR BULUNDU: Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK’nın gençlik kanadı DGH üyesi 9 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.