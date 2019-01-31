İstanbul'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İSTANBUL Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 21 kişi ise yaralandı.