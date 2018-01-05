İstanbul'da operasyon: polisler eve itfaiye merdiveniyle girdi!

İSTANBUL Şişli ve Beyoğlu'nda eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Şişli'de operasyon düzenlenen bir evin kapısının açılmaması üzerine polis ekipleri itfaiye merdiveniyle eve girdi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisleri, polis köpeği, helikopter ve itfaiye desteğiyle Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şişli Kurtuluş'ta bir eve yapılan adreste kapının çok sağlam olması üzerine itfaiye merdiven aracı kullanıldı. Merdiven aracıyla girilen evdeki 3 kişi, evde bulunan uyuşturucu maddeyi evin 3'üncü katından arka bahçeye attı. Durumu fark eden polislerin bahçede arama yapması sonucu bir miktar esrar ele geçirildi. Evin içerisinde de özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, evde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli’de Kurtuluş Mahallesi, Beyoğlu’nda ise Hacıahmet Mahallesi'ne yapılan operasyonlarda; 2 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve bir miktar da para ele geçirilirken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

  • Güncel 05 Ocak 2018 20:15
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