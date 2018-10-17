İstanbul'da oldu! 16 bin kişiye komando eğitimi verildi...

İSTANBUL'da ani gelişen olaylara daha çevik ve atak müdahale edebilmesi için yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi. Eğitime katılan polisler, birbirinden zorlu parkurlarda ter döktü.

İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda ani gelişen olaylara daha çevik ve atak müdahale edebilmesi için yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi. Eğitim Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği eğitime il genelinde görev yapan amir, polis ve 'gece kartalları' olarak bilinen bekçiler katıldı. Kursiyerler kendi beylik tabancaları ve görevde kullandığı uzun namlulu tüfeklerle eğitim yaptı. Twitter

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'Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale' adlı eğitimle görevlilerin silah kullanmak zorunda kaldığı olaylarda suçlulara en az zararı vererek etkisiz hale getirmek, ani gelişen olaylar karşısında refleks olarak düzgün silah kullanmalarını sağlamak ve silah kullanma becerilerini artırması amaçlanıyor. Twitter

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İŞTE VERİLEN O EĞİTİMLER… Eğitimine katılan kursiyer polislere tabanca ve uzun namlulu silahlarla 'Operasyonel atış teknikleri', 'Hareketli hedefe atış', 'Tek elle atış', 'Şüpheli kişi ve araç durdurma', 'Arama ve güvenli müdahale', 'Bina içi arama', 'Şahıs ve araç arama teknikleri' ile 'Yakın alan çatışma eğitimi', 'Şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbirleri', 'El yapımı patlayıcılara karşı harekat tarzı', 'Pusudan kurtulma', 'Ani gelişen olaylara karşı harekat tarzı', 'Terörizme karşı önemli tesislerin korunması' gibi pek çok eğitim verildi. Twitter

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