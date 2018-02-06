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İstanbul'da milyonluk Bitcoin dolandırıcılığı

İstanbul'da milyonluk Bitcoin dolandırıcılığı

İstanbul'da Bitcoin ticareti yapan bir firmadan sahte hesaplar aracılığıyla 1 milyon 500 bin liralık hesap açan ve bu hesaplar üzerinden 1 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık yapan bir kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 21:16 - Güncelleme: 06-02-2018 21:16

İSTANBUL'da Bitcoin hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir firma çalışanı gözaltına alındı. A.D'nin sahte hesaplar aracılığıyla yaklaşık 1 milyon 300 bin lirayı irtibatlı olduğu iki kişinin hesabına aktardığı belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de Bitcoin ticareti yapan 4 firmadan birinin, para yatırılmış gibi gösterilerek açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, firma çalışanı A.D'nin mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini çaldığı ve bu hesaplar üzerinden 2 kişiyi, 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan yatırmış gibi göstererek üye yaptığı belirlendi.

Şüphelinin daha sonra dikkat çekmemek için şirket dışındaki bilgisayarlardan girdiği iki hesapta kısa süreli alım satım yaptıktan sonra bir miktar zarar etmiş göstererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatırdığı ve şüphelilere paraları çektirdiği tespit edildi.

Ekipler, 4 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, A.D'nin de arasında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Firma çalışanının adresinde yapılan aramada, 680 bin lira ele geçirildi. Ayrıca, A.D'nin, bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen 500 bin lira değerindeki cipe de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yetkililer, firma çalışanı şüphelinin geçmişte mevcut yöntemle benzer şekilde dolandırıcılık yapıp yapmadığını araştırıyor.

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