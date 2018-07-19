İstanbul'da lüks taksi dönemi başladı

İstanbul'da kayıtlı toplam 17 bin 395 sarı taksi var. Ayrıca iTaksi'ye geçiş yapan 4 bin 85 adedi sarı, 39 adedi turkuaz, 22 adedi siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 taksi bulunuyor.

İstanbul'da lüks taksi dönemi başladı

İstanbul'da kayıtlı toplam 17 bin 395 sarı taksi var. Ayrıca iTaksi'ye geçiş yapan 4 bin 85 adedi sarı, 39 adedi turkuaz, 22 adedi siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 taksi bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 31 Mayıs tarihli UKOME kararına göre, ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde en az turkuaz renkli ve D segmenti olması şartı getirildi. Yeni karara göre, İstanbul trafiğinde 0-2 yaş aralığında olmak koşuluyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz ve siyah taksi sınıflarına geçiş yapan taşımacılara 8, elektrikli olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.

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İstanbul'da lüks taksi dönemi başladı

17 bin 395 sarı taksinin bulunduğu İstanbul'da 4 bin 85 adet sarı, 39 adet turkuaz ve 22 adet siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 araca iTaksi sistemi entegre edildi. İstanbul'da 17 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen ve şimdi turkuaz renkli D sınıfı taksi kullanan Aşkın Battal, "Turkuaz renkli taksiye geçerek İstanbul halkının kullandığı sarı taksiler üzerindeki o kötü algıyı kaldırmak istiyoruz. iTaksi uygulaması, yolcu ile biz taksicileri güvenli bir ortamda buluşturuyor. iTaksi, yolcuların şikayetlerinde muhatap bulabileceği bir uygulama" dedi.

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İstanbul'da lüks taksi dönemi başladı

Taksicilerin 1 Haziran'dan itibaren D ve E segmenti araçlara geçiş yaptığını belirten Battal, "Müşterilerimiz bu uygulamadan gayet memnun. Araçlarımız eskisi gibi kötü ve kirli değil. Araçlarımızın rengi güzel, içleri temiz. Yolcularımıza su, kolonya, ıslak mendil gibi imkanlar sunuyoruz" diye konuştu. Kısa mesafe sorununun da aşıldığını kaydeden Battal, "iTaksi uygulamasıyla taksicinin 'ben oraya gitmem' demesinin önüne geçildi. Bu sistemle biz İstanbul'daki taksiciliğin daha düzenli olacağını umut ediyoruz" dedi.

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İstanbul'da lüks taksi dönemi başladı

İstanbul'da 10 yıldır taksicilik yapan ve şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda lüks siyah taksi hizmeti veren Metin Tekbaş ise, "Böyle bir kaliteye ihtiyaç olduğundan dolayı bu aracı almaya karar verdik. iTaksi ile İstanbullulara daha güvenli, istedikleri zaman ulaşabilecekleri kalite araçlarda hizmet vermekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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