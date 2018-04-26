İstanbul'da lüks sitede dehşet! Kadını vurup intihar etti

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İSTANBUL Silivri’de lüks bir sitede bir kadını silahla öldüren şahıs intihar etti. Edinilen bilgilere göre olay, Silivri'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Mustafa B. isimli şahıs, siteye gelerek iki çocuk annesi Şennur T. isimli kadını silahla vurdu. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Mustafa B., kafasına ateş ederek intihar etti.
HASTANEDE KURTARILAMADI... Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybederken, Şennur T., isimli kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
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