İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz isimli şahıs, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama bu sırada yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar, adamı linç etmeye kalktı. Bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaşanan olay sonrasında çocuğu hastaneye götüren Muhammet Yunusoğlu, “Ben olay yaşanırken büfedeydim bende kavga olduğunu zannettim hemen olay yerine gittim. Çocuğun yerde yattığını gördüm hemen kucağıma alarak ilk yardım da bulundum ve hastaneye götürdüm” dedi.

Olay esnasında postanede bulunan Tuncay Gül isimli bir vatandaş ise, “Ben postanedeydim orta refüjde kalabalığın toplandığını gördüm olay yerine gittiğimde yerde yatan küçük erkek çocuğunu gördüm kafasında ve bel kısmında büyük darbe vardı. Biz olayın ilk önce kaza olduğunu düşündüm. Ama daha sonra babanın şiddet uyguladığını öğrendim babanın ciddi şekilde ceza alması lazım” diye konuştu.