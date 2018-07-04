İstanbul'da korkutan yangın! Karadan ve havadan...

HADIMKÖY'deki Atatürk Sanayi Sitesi’nde bulunan 5 bin metrekarelik bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

"CAN KAYBI YOK"... İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, fabrikanın çatı katında başlayan yangında can kaybının olmadığını açıkladı. 46 araç 119 personelle söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Karahan, "Çatı katında yanma var. Şu anda diğer katlara sirayet yok. Neden kaynaklandığı müdahale sonrası yapılacak çalışmalarla görülecek" dedi. 

İÇERDE YANGIN DEVAM EDİYOR... DHA muhabiri Alper Korkmaz da, "Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir can kaybı ve ağır yaralı olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Fabrikanın belirli kısımlarında ve çatısında büyük hasar görünüyor. İçeride yangın devam ediyor" diye konuştu.

HELİKOPTER İSTENDİ... Gelen bir son dakika bilgisine göre karadan müdahale yeterli olmayınca, havadan müdahale için Orman İşletmeleri'nden yangın söndürme helikopteri istendi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor...

  • Güncel 04 Temmuz 2018 11:10
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