İstanbul’da korku dolu anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Millet Caddesi 1345 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine kablolar havai fişek gibi patladı. Patlamaların yaşandığı esnada kablodan çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlattı. Olay nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Elektriğin kesildiği olayda, yangın ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Patlama anları ve yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrik kablosunun yandığını görülüyor. Bir süre sonra kablodan kıvılcımlar sıçrarken, büyük bir gürültüyle patlamalar yaşanıyor. Vatandaşlar panik halde olduğu görülürken, itfaiye ekipleri de yangın söndürme tüpüyle kabloya müdahale ediyor. Müdahalenin ardından kablodaki yanma söndürülüyor. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

  • Güncel 28 Mart 2018 12:13
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