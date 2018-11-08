İstanbul'da konut fiyatları düştü mü yükseldi mi?

İNGİLTERE merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 43 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Küresel Kentler Konut Endeksi 2018 üçüncü çeyrek verilerine göre, son 12 ayda Kanada'nın Vancouver şehri yüzde 11.2'lik düşüşle fiyatların en çok gerilediği yerleşim yeri oldu. Konut fiyatlarının yüzde 6.3 düşüş gösterdiği İstanbul ise sondan ikinci sırada yer aldı.



SİNGAPUR İLK SIRADA

Merkezi Londra'da bulunan ve dünya çapında 417 ofisi bulunan Knight Frank'ın raporuna göre, son bir yılda ev fiyatlarının yüzde 13.1 artış gösterdiği Singapur endekste ilk sırada yer aldı. Yüzde 10.6'lık artışla İskoçya'nın başkenti Edinburgh listenin ikinci sırasında yer bulurken, üçüncü ise yüzde 10.1 ile İspanya'nın başkenti Madrid oldu. Önceki yıllarda zirvede yer alan Pekin ve Şangay'da fiyat artış hızının yavaşladığı görülürken, San Francisco yüzde 9.5, Tokyo yüzde 8.6, Auckland yüzde 8.5'lik artışla listenin üst sıralarında yer aldı.

FİNANS MERKEZLERİ KAYIP

Brexit oylaması sonrasında İngiltere'de ortaya çıkan siyasi ve ekonomik türbülans konut fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Finans ve ticaret merkezi Londra'da ev fiyatları son bir yılda yüzde 2.9 gerilirken, Dubai'de yüzde 3.8, New York'ta ise yüzde 0.3 düşüş görüldü. Knight Frank Birincil Küresel Kentler Endeksi'nde 43 şehrin 32'sinde fiyatlar yükselirken, yıllık bazda ortalama yüzde 2.7 artış yaşandı. Endeks, son 6 yılın en zayıf performansını gösterirken, yükselen faiz oranları nedeniyle yakın gelecekte talebin ve fiyat artış hızının yavaşlaması bekleniyor.