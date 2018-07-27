İstanbul'da koca dehşeti: Eşini öldürdü!

İSTANBUL Avcılar'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini vurdu. Kayınvalide hayatını kaybederken öğretmen olan kızı yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti.

İstanbul Avcılar'da, M.R.Ç. (40) isimli kişi, Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan karısı Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) silahla vurdu. Başından vurulan Fehime Küçük olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşegül Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Olay, Ambarlı Mahallesi, Bostan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.R. Ç. ve eşi Ayşegül Ç.'nin araları bir süredir bozuktu. Evden ayrılan Ayşegül Ç. annesi Fehime Küçük'ün evinde kalıyordu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Eşini görmek için kayınvalidesinin evine gelen M.R. Ç., söz konusu adreste eşini bulamazken, o sırada evde bulunan kayınvalidesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, üzerinde taşıdığı silahı ateşleyen adam, kayınvalidesini başından vurdu. Fehime Küçük olay yerinde hayatını kaybetti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8