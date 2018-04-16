İstanbul'da kimyasal madde alarmı

Büyükçekmece'ye bağlı Eskice köyünde yaşayanların belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD sevk edildi. Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri bir süre olay yerinde inceledi. İncelemenin ardından buradan götürüldü.
Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen hayvanlar ölmüştü.
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