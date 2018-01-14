İstanbul'da araçlar yolda duramadı

İstanbul genelinde yağış etkili olunca kazalar da kaçınılmaz oldu. Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Fatih'te ise sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarptıktan son yan yattı. Yaralanan aracın sürücüsü kadın, hastaneye kaldırıldı.

Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde Deniz Erşçi yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla attı. Erşçi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin yardımıyla da ters dönen otomobilinden çıkarıldı. Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

"KOŞTUK YARDIMINA GELDİK"

Kazanın görgü tanığı Ferhat Özdemir, "Yukarıdan geliyorduk, arkadaş su birikintisine kaptırdı kendini. Frene bastı araba kızakladı, buraya geldi. Burada ağaca vurdu. Buradan diğer ağaca vurdu. Yolun öbür tarafına geçmedi Allah'tan. Koştuk yardıma geldik, araçtan çıkarttık' dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ARAÇ YAN YATTI

Sabah saatlerinde D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Fatih ayrımında ise İlhan Yalçın 34 RK 005 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolu karıştırarak, sapakla ana yolu ayıran bariyerlere çarptı. Araç önce bariyerlere çarptı ardından da yan yattı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler araçta sıkışan kadının yardımına koştu; durumu da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri ile çevredekilerle birlikte kadını sıkıştı yerden kurtarmak çalışmalara başladı.

TAVAN PENCERESİNDEN MÜDAHALE EDEBİLDİLER

Sağlık ekipleri, yan yatan aracın içine sunroof'tan girip, yaralıya ancak öyle müdahale edebildi. Bu sırada polisler ve diğer sürücüler de otomobilin ters dönmemesi için elleriyle araca destek verdi. Yaralı sürücü yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.