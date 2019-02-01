İstanbul'da kan donduran olay: Kızlarını raylarda terk etti!

İSTANBUL Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonunda meydana gelen akılalmaz olayda; 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı. Baba, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi.

İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti. Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişi, 3 çocuğu ile birlikte polis aracına bindirileceği sırada, "Beni gelin götürün, konuşturun" dedi. Gözaltına alınan kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken çocukların da koruma altına alındığı öğrenildi.

3 küçük kızını metro raylarına bırakan babaya 'tren hattındaki trafiği tehlikeye düşürmekten' 235 lira idari para cezası kesildi. Olayın ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen çocuklar, buradaki işlemlerinin ardından Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alının baba ilk ifadesinde, metro yakınındaki bir inşaatta çalışırken işten çıkarıldığını ve parasını alamadığı için eylem yaptığını söylemişti.