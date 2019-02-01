İstanbul'da kan donduran olay: Kızlarını raylarda terk etti!

İSTANBUL Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonunda meydana gelen akılalmaz olayda; 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi.

İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti. Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldı.