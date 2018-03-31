İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi. Saldırıda 7 kişi yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.