İstanbul'da inanılmaz görüntü: Tünelde faciadan dönüldü!

Kaza saat 07.30 sıralarında Şileyolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde meydana geldi. İddialara göre tünel içinde araçlar seyir halindeyken bir anda trafik yavaşladı. Bu sırada önde seyreden otomobile arkadan gelen Ayhan Aziz’in kullandığı 34 BBC 384 plakalı araç çarptı. Bu araca da arkadan gelen içinde 2 kişi ve bir bebek bulunan 34 TJ 4642 plakalı otomobil çarptı.