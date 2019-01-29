İstanbul'da ilk Türkiye'de ise en kapsamlı bilim merkezi ve planetaryumu Üsküdar'da

Bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı hedefleyen, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden, Bilim Üsküdar; ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı planlamaktadır. Bu anlamda bireylere günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

SADECE BİLİM MERKEZİ DEĞİL Bilim Üsküdar, sadece bir bilim merkezi değil, içindeki Dene-Yap Atölyeleri ve bunun yanında Girişim Merkezi’yle birlikte bir bilim ve yüksek teknoloji kompleksidir. İçinde finans, otomotiv, robotik, iletişim, doğa bilimleri, enerji, tıp teknolojileri, havacılık ve uzay sergi galerisinin de bulunacağı bütünleşik bir kompleks olarak yerini alacaktır.