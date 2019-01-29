İstanbul'da ilk Türkiye'de ise en kapsamlı bilim merkezi ve planetaryumu Üsküdar'da

Bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı hedefleyen, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden, Bilim Üsküdar; ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı planlamaktadır. Bu anlamda bireylere günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

SADECE BİLİM MERKEZİ DEĞİL

Bilim Üsküdar, sadece bir bilim merkezi değil, içindeki Dene-Yap Atölyeleri ve bunun yanında Girişim Merkezi’yle birlikte bir bilim ve yüksek teknoloji kompleksidir. İçinde finans, otomotiv, robotik, iletişim, doğa bilimleri, enerji, tıp teknolojileri, havacılık ve uzay sergi galerisinin de bulunacağı bütünleşik bir kompleks olarak yerini alacaktır.

Bilim Üsküdar güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu, 105 kişilik gösterim kapasitesi, 14 metre çapı ve yüksek çözünürlük değeri ile ülkemizin yerli ve özgün en iyi Planetaryumuna sahiptir. Merkezde ayrıca Astronomi, Havacılık & Uzay Atölyesi, Teknoloji – Robotik Kodlama Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Tasarım Atölyesi olmak üzere toplam 5 farklı atölye ile ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere belirli bir müfredat eşliğinde eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra süreli sergi alanında Bir Dünya Keşif Sergisi bulunmakta olup bu alanda temel bilimler temasına sahip 52 istasyon yer almaktadır.

Sergi alanlarında ise Robotik ve Otonomi, Havacılık ve Uzay, Otomotiv, Enerji, Tarım, İletişim, Finans, Tıp Teknolojileri temalarına sahip 250’den fazla sergi istasyonu kurulacaktır. Bu bölüm Bilim Üsküdar’ın ikinci faz açılışı ile vatandaşların hizmetine sunulacaktır.

300 araçlık otopark, 600 kişilik konferans salonu, 52 istasyonlu süreli sergi salonu, bilim atölyeleri, bilim market ve kafeteryası ile hizmet veren Bilim Üsküdar, 33.000m2 kapalı alana sahiptir.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in, Bilim Üsküdar için yayınladığı mesaj

"Öğrencimizin bugün ziyaret ettiği Bilim Üsküdar (Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum) bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulmuş Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezidir."

"Yerel yöneticiler olarak bizler, her konuda olduğu gibi bilim konusunda da tarihimize bakarak, özgüven ile geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız. Bu anlayışla eğitimin her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Biliyoruz ki donanımlı, birikimli, eğitim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanan, ülkesini ve dünyayı yakından tanıyan bir nesil yetişiyor. Bu nesil ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandıracaktır. Bu inançla kurduğumuz Bilim Üsküdar, bilime olan ilgi ve merakını tutkuya dönüştüren öğrencilerimiz ile başarılara imza atacaktır."

"Bildiğiniz üzere bilginin, bilim ve teknolojinin, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin, ülkelere ve dünyaya istikamet çizdiği bir çağda yaşıyoruz. Bilgiyi elinde bulunduran, bilimi kalkınma için seferber edebilen toplumlar, başta ekonomi olmak üzere her alanda çok önemli avantajlara sahip oluyorlar. Bizler de millet olarak ilim erbabına büyük kıymet veren bir kültürün mensuplarıyız. Çocuklarımızın merakını neden bu yöne çekmeyelim? Neden çocuklarımız Harezmi, Cezeri, Ali Kuşçu, Heysem, İbn-i Sina, Farabi, Mimar Sinan, Cahit Arf, Aziz Sancar gibi birer bilim insanı olarak hizmet vermesin? Neden bizim çocuklarımız da birer başarı hikâyesi yazmasın?"

"İşte bu düşüncelerle yola çıkarak çocuklarımızın ülkemize değer katacak nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi ve desteklenmesi ile geleceğin bilim insanları ve girişimcileri olabilmesi için Bilim Üsküdar’ı çok önemsiyoruz."

"Bilim Üsküdar’ı ziyaret eden öğrencimiz ilk uzay deneyimini yaşamak için ülkemizin en iyi Planetaryumunu ziyaret etmiştir; güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonunda, uzay ve astronomi alanında ilgi ve bilgi sahibi olmuştur."

"Bir Dünya Keşif Sergisini gezen öğrencimize “Görme ve Algı”, “Dalgalar”, “Elektrik ve Manyetizma” olmak üzere üç temada deneyimleyerek keşfetme imkânı sunulmuştur."

"Bilim Üsküdar’da “Astronomi, Havacılık & Uzay Atölyesi”, “Teknoloji Atölyesi”, “Matematik Atölyesi”, “Tasarım Atölyesi” ve “Doğa Bilimleri Atölyesi” olmak üzere 5 farklı atölye yer almaktadır. Öğrencimiz seçtiği bir atölye çalışmasına katılarak interaktif, uygulamalı ve deneyimsel bir eğitim almıştır."

"Çocuklarımıza ilham vermek, gençlerimize destek olmak amacıyla hizmet verdiğimiz Bilim Üsküdar’da hayal eden, araştıran

, geliştiren ve üreten bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye’nin geleceğin teknolojisini üretmek ile mümkün olduğunun bilinciyle kurduğumuz bu merkezden geleceğin bilim ve teknoloji dehalarının yetişmesini ümit ediyorum."

"Çocuklarımızı bu merkeze yönlendiren eğitimcilerimize ve özellikle siz değerli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum."