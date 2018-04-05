İstanbul'da ilginç görüntü! Vatandaş şok yaşadı

Sabah saatlerinde metrobüs ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrelerce metrobüs kuyruğunu görünce şaşkına döndü. Yenibosna ile Şirinevler arasında yoğunluktan oluşan kuyruk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuyruk nedeniyle yol adeta metrobüs parkına dönerken bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yollarına yürüyerek devam etti. Metrobüs kuyruğu halen devam ediyor.

